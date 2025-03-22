Базовые упражнения, которые обычно делают неправильно, и чем это чревато

Ошибки в тренировках — это не только потерянное время, но и реальная угроза для вашего здоровья. Неудивительно, что большинство фитнес-любителей сталкиваются с болями и травмами, ведь неправильная техника — основная причина этих проблем.
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