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Возможна ли продажа «Северного потока — 2» Германии?

Возможна ли продажа «Северного потока — 2» Германии?

«Северный поток — 2» не остановить, констатируют немецкие СМИ. Однако сейчас проект пытается решить вопрос соответствия так называемому «третьему европейскому энергопакету», который, в частности, требует разделения в производстве и транспортировке газаВ статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в связи с вопросами, возникшими у СП-2 с соблюдением правил ЕС по газовому рынку, было упомянуто, что одним из способов решения проблемы может стать продажа «Северного потока — 2».

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