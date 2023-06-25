Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Luidmila
    замуж нужно выходить, когда зовут, а рожать когда ПОЛУЧАЕТСЯГоворю мужу: «Ты ...
  • Элеонора Коган
    Да, непростая ситуация.Может, действительно, в такой центр позвонить и обратиться оза помощью?«Лечь в больницу ...
  • Элеонора Коган
    Сестра конечно же, скотина. Не может помочь, а свекровь так вообще тварь, с родной внучкой не может посидеть недельку.«Лечь в больницу ...

Какие женские комплексы видны «по одежке»?

Какие женские комплексы видны «по одежке»?

Много езжу по городу, 98% ходят по улице несуразно одетые, абсолютно неженственные барышни. Почему вы перестали краситься, укладывать волосы, ходите в парках и обтягивающих жутких зауженных джинсах? Вам мужчины перестали быть интересны - или принцип и такую полюбят?»«У меня вопрос к понимающим женщинам - имеет ли смысл строить серьезные отношения с девушкой, которая постоянно ходит в очень коротких юбках? Может ли такая девушка стать хорошей женой и матерью?»«Если женщина одевает красное - это отчаянная попытка привлечь к себе внимание мужчин, получить мужское внимание».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх