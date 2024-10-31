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Военное обозрение

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Власти КНДР подтвердили испытание баллистической ракеты, «способной достать до материковой части США»

Власти КНДР подтвердили испытание баллистической ракеты, «способной достать до материковой части США»

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты.

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