Испытываете сонливость в течение дня, а вечером никак не можете уснуть? Похоже, у вас бессонница, но ее можно победить, воспользовавшись несколькими полезными советами от тренеров по сну.

Проблемы со сном могут повлиять на ваше общее состояние здоровья. Если вы чувствуете усталость и вам трудно сосредоточиться в течение дня, но вам все еще трудно заснуть ночью, пришло время принять меры.
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