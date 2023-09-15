Ванилла SU

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Испытываете сонливость в течение дня, а вечером никак не можете уснуть? Похоже, у вас бессонница, но ее можно победить, воспользовавшись несколькими полезными советами от тренеров по сну.

Испытываете сонливость в течение дня, а вечером никак не можете уснуть? Похоже, у вас бессонница, но ее можно победить, воспользовавшись несколькими полезными советами от тренеров по сну.

﻿﻿Проблемы со сном могут повлиять на ваше общее состояние здоровья. Если вы чувствуете усталость и вам трудно сосредоточиться в течение дня, но вам все еще трудно заснуть ночью, пришло время принять меры.

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