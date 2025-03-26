Искусство маскировки: активисты сплели уникальную камуфляжную сеть для бойцов СВО

Мастер-класс прошел в рамках просветительской линии фотопроекта «Женщины на Защите Отечества» Несложные в исполнении, но эффективные в использовании – маскировочные сети представители «Женского движения Единой России» Санкт-Петербурга, «Молодой гвардии», ученики школы №350 Невского района и швейно-вязальный батальон «Шьем Победу Питер» мастерили с особым интересом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии