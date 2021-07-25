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«Жалко её», – Алеся Кафельникова показала не стоящую на ногах Бузову. Ольга устроила одиночные танцы в толпе и опять опозорилась

«Жалко её», – Алеся Кафельникова показала не стоящую на ногах Бузову. Ольга устроила одиночные танцы в толпе и опять опозорилась

Не секрет, что Ольга Бузова больше месяца находилась вдали от цивилизации. Видимо, окружение львов, слонов и носорогов в Африке настолько утомило певицу, что сразу после возвращения в Москву она отправилась в ночной клуб, где устроила уже традиционные пьяные танцы в толпе.

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