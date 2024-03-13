Захарова посоветовала поискать деньги для Украины в карманах киевской элиты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о выделении дополнительных денежных средств Киеву со стороны Вашингтона, посоветовала США поискать деньги в карманах украинского лидера Владимира Зеленского и элиты, сидящей в Киеве.
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