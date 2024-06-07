В Самарском регионе полицейские продолжают принимать участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита»

На территории Самарской области с 1 по 10 июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», целью которой является предупреждение преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, выявление лиц, совершающих противоправные действия, принятие мер по защите прав и законных интересов детей и подростков, а также профилактика дорожно-транспортного травматизма.