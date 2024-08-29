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Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью:Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

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Комментарии
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Семен Демин
Все это только подчеркивает неблагодарность народов, получивших государственность, и благородство русских. Когда-нибудь мир оценит его.
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3 час.
NA
Natalya Andreeva
Почаще надо своим в стране напоминать об этих фактах,а особенно школьникам и студентам!
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2 час.
Пульхерия Djem
Зато все лебезят перед пиндоснёй, которая устраивала ковровые бомбардировки Германии, швырнула атомные бомбы по Японии, жгла напалмом Вьетнам, бомбила Югославию и Ирак и т.д. и т.п. Наше благородство и щедрость и их бесчеловечность и наглость. Почему всё так? Может нам надо пересмотреть свои отношения с внешним миром???Поменьше заботится о других ,побольше о себе???
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1 час.

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