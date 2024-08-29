Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Пульхерия Djem

Зато все лебезят перед пиндоснёй, которая устраивала ковровые бомбардировки Германии, швырнула атомные бомбы по Японии, жгла напалмом Вьетнам, бомбила Югославию и Ирак и т.д. и т.п. Наше благородство и щедрость и их бесчеловечность и наглость. Почему всё так? Может нам надо пересмотреть свои отношения с внешним миром???Поменьше заботится о других ,побольше о себе???