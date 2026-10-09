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FiNE NEWS

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Гастроли Comedy Woman обернулись скандалом: Сысоева рассказала о конфликте с Федункив

Давняя история из гастрольной жизни Comedy Woman вновь оказалась в центре внимания. Надежда Сысоева подробно рассказала о конфликте с Мариной Федункив и объяснила, почему спустя несколько лет решила публично вернуться к этой теме.

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