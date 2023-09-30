Для американца частный дом — показатель успешности. Жить в пригороде, где соседи знают друг друга, в тишине, подальше от шума мегаполиса — намного престижнее, чем даже в центре Нью-Йорка.
Чем американские частные дома отличаются от российских
Комментарии
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Иванов
Говно, а не дома. До первого урагана.
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10 час.
А
Алексей
Собачьи будки
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6 час.
МГ
Малик Гумеров
"Чем американские частные дома отличаются от российских" - В америке дома одноразовые(хлипкие) , под цели банкиров ! Делаются с целью выкачивания максимально денег ... ! Если продажных чиновников не прижучить - такие правила и технологии насадят и у нас !!!
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1 час.
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