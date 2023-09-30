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Квартира, дом, дача

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  • Малик Гумеров
    "Чем американские частные дома отличаются от российских" - В америке  дома одноразовые(хлипкие) , под цели  банкиров ...Чем американские ...
  • Алексей
    Собачьи будкиЧем американские ...
  • Иванов
    Говно, а не дома. До первого урагана.Чем американские ...

Чем американские частные дома отличаются от российских

Чем американские частные дома отличаются от российских

Для американца частный дом — показатель успешности. Жить в пригороде, где соседи знают друг друга, в тишине, подальше от шума мегаполиса — намного престижнее, чем даже в центре Нью-Йорка.

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Комментарии
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Иванов
Говно, а не дома. До первого урагана.
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10 час.
А
Алексей
Собачьи будки
Ответить
6 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Чем американские частные дома отличаются от российских&quot; - В америке  дома одноразовые(хлипкие) , под цели  банкиров !            Делаются с целью выкачивания максимально денег ... !                    Если продажных чиновников не прижучить - такие правила и технологии  насадят и у нас !!!
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1 час.

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