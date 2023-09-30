МГ

Малик Гумеров

"Чем американские частные дома отличаются от российских" - В америке дома одноразовые(хлипкие) , под цели банкиров ! Делаются с целью выкачивания максимально денег ... ! Если продажных чиновников не прижучить - такие правила и технологии насадят и у нас !!!