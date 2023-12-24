Чудо с Ди Каприо и тайная свадьба: сбывшиеся мечты Эммы Стоун

Режиссер фильма «Отличница легкого поведения» (в нем актриса сыграла свою первую главную роль). Эмма Стоун LEGION-MEDIA Режиссер фильма «Отличница легкого поведения» (в нем актриса сыграла свою первую главную роль) сказал еще в 2007 году: «Я готов поспорить с кем угодно на свой дом, что Эмма станет главным достоянием в Голливуде».
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