Тесты в детском лагере показали абсолютное превосходство девочек над мальчиками

Страну ожидает «мягкий матриархат», считает известный российский социолог Алексей Фирсов, и приводит в своей публикации любопытный пример, призванный подтвердить этот прогноз: «Несколько лет назад я на основе ряда наблюдений, совершенно не претендуя на оригинальность, написал, что в 21 веке наступит период мягкого матриархата - условно «женские» качества станут более востребованными в управлении, произойдёт конвергенция гендерных подходов, и даже если мужчины формально сохранят топ-позиции, они попадут в тотальную зависимость от инь-начала при подготовке решений.