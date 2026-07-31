ВСУ атаковали Энергодар: повреждены магазины, загорелся ДК

ВСУ атаковали Энергодар в ночь на пятницу, сообщил глава города Максим Пухов в своем канале. Стало известно, что украинские беспилотники ударили по двум магазинам, а также помещениям ДК "Современник", где занимаются обычные творческие коллективы города.
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