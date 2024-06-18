Россия и КНДР способны отразить любую агрессию — «Нодон синмун»

Россия и Северная Корея совместными усилиями могут отразить любую агрессию и гарантировать мирное развитие своих стран, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР «Нодон синмун» 18 июня в преддверии визита в страну президента РФ Владимира Путина.