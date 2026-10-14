Сергей Лавров и Ван И, в частности, обсудили отношения с США и кризисы на Украине и в Иране. Стороны подчеркнули необходимость укрепления координации на международной арене, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС.
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