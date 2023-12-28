Пленный украинец объяснил, почему сдался его отряд

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Жмурко, который попал в плен к российским военным, заявил, что это был единственный способ выжить в зоне боевых действий, сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
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