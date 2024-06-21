Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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FPV-дроны поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

FPV-дроны поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов отдельного разведывательного батальона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении зоны СВО в Запорожской области.

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