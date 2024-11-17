На дорогах Удмуртии за 2024 год погибли 109 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 ноября сотрудники Госавтоинспекции, благотворительный фонд «ИГГС», общественные организации и юные инспекторы движения провели акцию памяти (6+) на местах ДТП, в которых погибли дети.
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