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На дорогах Удмуртии за 2024 год погибли 109 человек

На дорогах Удмуртии за 2024 год погибли 109 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 ноября сотрудники Госавтоинспекции, благотворительный фонд «ИГГС», общественные организации и юные инспекторы движения провели акцию памяти (6+) на местах ДТП, в которых погибли дети.

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