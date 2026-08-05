«Родина» вернулась в Тамбов

Фото: «Блокнот Тамбов" Читайте также: Закрытый 16 лет назад лагерь в Тулиновке снова решили восстановить В VK Видео выйдет эфир второго четвертьфинала Первой лиги КВН в Тамбове (12+) Тамбовский «Завком» внедряет ИИ и закупает новые станки с ЧПУ Город получил бывший кинотеатр площадью около 1,7 тысячи квадратных метров, а администрация отказалась от требований снести 11-этажное недостроенное здание на улице Советской.