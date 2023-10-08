Врач предупредил об опасности леденцов и пастилок от кашля

Врач Денис Банный в интервью RT заявил, что средства от боли в горле могут представлять опасность. Некоторые компоненты спреев для горла провоцируют аллергическую реакцию (слезотечения, обильные выделения и заложенность носа).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии