Вернуться к Работино: ВС РФ возвращают позиции на запорожском направлении

Наиболее напряженные бои в зоне СВО 14 и 15 октября шли на запорожском направлении. Здесь российские войска смогли выбить вооруженные формирования Украины с позиций в районе Работино и откинуть их на север.
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