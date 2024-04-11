Власти Новой Зеландии потратили полмиллиона долларов на ликвидацию горностая

Власти Новой Зеландии потратили порядка полумиллиона новозеландских долларов (около 300 тысяч американских долларов) на поимку и ликвидацию хищного горностая, угрожавшего редким видам животных, обитающих на острове Чолки (Меловой остров) .
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