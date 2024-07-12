Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на мать

Сын актёра Николаса Кейджа Уэстон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / westoncagecoppola Сына 60-летнего актёра Николаса Кейджа, 33-летнего Уэстона, задержала полиция за то, что тот в Калифорнии напал на свою мать, 57-летнюю актрису и модель Кристину Фултон, пишет USA Today.