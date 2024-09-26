Приятный подарок подписчикам расширенных PS Plus — Sony добавила в каталог The Last of Us Part I для PlayStation 5В будущем игру улучшат для PlayStation 5 Pro — в ней появится сбалансированный режим графики, поддерживающий динамическое разрешение 4K при 60 FPS.
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