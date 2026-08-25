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Операторы БПЛА уничтожили шесть НРТК ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

Операторы БПЛА уничтожили шесть НРТК ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

В Минобороны России рассказали, что операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили шесть наземных робототехнических комплекса ВСУ в населённых пунктах Славянско-Краматорской агломерации.

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