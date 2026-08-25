Операторы БПЛА уничтожили шесть НРТК ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

В Минобороны России рассказали, что операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили шесть наземных робототехнических комплекса ВСУ в населённых пунктах Славянско-Краматорской агломерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии