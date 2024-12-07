Взрыв петарды в квартире: Окно - вдребезги, глаз выбит

6 декабря в городе Сухой Лог, расположенном в Свердловской области, в одной из квартир на улице Гагарина прогремел мощный взрыв, вызванный петардой, который не только выбил окно, но и серьезно травмировал 39-летнего владельца жилья.
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