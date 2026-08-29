Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Запад замер в шоке. Ответный ход Москвы против сети Starlink лишил Вашингтон главного козыря — раскрыты детали.

Запад замер в шоке. Ответный ход Москвы против сети Starlink лишил Вашингтон главного козыря — раскрыты детали.

Фото: космонавт Роскосмоса Сообщение из отечественного оборонно-промышленного комплекса вызвало настоящий переполох среди западных военных теоретиков и технологических гигантов Кремниевой долины.

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