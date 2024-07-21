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Следственный комитет проверяет причины прекращения уголовного дела в отношении одного из фигурантов дела о покушении на убийство депутата Госдумы

Следственный комитет проверяет причины прекращения уголовного дела в отношении одного из фигурантов дела о покушении на убийство депутата Госдумы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить причины прекращения уголовного преследования одного из фигурантов дела о покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя.

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