Запахло весной: Вылезло педерастическое нутро главаря ПЦУ

Раскольническая ПЦУ в очередной раз проявила свою «духовность». Ее пахан Епифан (Думенко) наградил педераста, принимавшего участие в ЛГБТ-шабаше (признано экстремистским и запрещено в РФ) в Киеве на Пасху.
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