Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на добропольском направлении специальной военной операции.
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