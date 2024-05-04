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Тото Вольфф: «Антонелли не перейдет в «Ф-1» в ближайшие недели и месяцы»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал слухи о том, что юниор команды Андреа Кими Антонелли заменит Логана Сарджента в «Уильямсе» уже на Гран-при Эмилии-Романьи.

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