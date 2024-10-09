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Музей трудовой славы АНХК — призер Всероссийского конкурса корпоративных музеев

Музей трудовой славы АНХК — призер Всероссийского конкурса корпоративных музеев

Музей трудовой славы Ангарской нефтехимической компании за более чем 35 лет работы давно и по праву стал визитной карточкой ангарских нефтехимиков, хранителем исторического наследия и центром корпоративной культуры города.

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