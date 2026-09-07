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Контрафронт

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Ливан: 11 человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате израильских авиаударов по...

Ливан: 11 человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате израильских авиаударов по Кфар-Румману, провинция Набатия, в ночь с 6 на 7 сентября.

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