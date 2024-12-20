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Китай

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Си Цзиньпин высоко оценил работу исполнительных, законодательных и судебных органов САР Аомэнь

Аомэнь, 19 декабря /Синьхуа/ -- Исполнительные, законодательные и судебные органы специального административного района /САР/ Аомэнь всесторонне, точно и неуклонно воплощают в жизнь политический курс "одна страна, две системы".

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