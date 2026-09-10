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Царьград

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ИИ может довести современных детей до деменции

ИИ может довести современных детей до деменции

Врач предупредил, что постоянное использование нейросетей и ИИ может привести к ранней деменции.Рожденное в эпоху нейросетей поколение рискует столкнуться с ранним снижением когнитивных способностей, предупредил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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