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Что можно и нужно покупать на барахолках? Знаю, отвечаю

Что можно и нужно покупать на барахолках? Знаю, отвечаю

БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА «Ну а что нужно то, в конце концов, автор, покупать?» Именно таким вопросом озадачиваются многие из тех, кто читал некоторые из предыдущих публикаций на канале: 10 групп товаров, которым врачи рекомендуют сказать «нет» на блошиных рынках и при покупках «с рук» БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА17 июня «Зеркало фыркало, чихало и прыгало»: интересный разговор с реставратором антиквариата о негативной энергетике вещей из прошлого БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА7 октября Как избежать покупки на барахолке подделки? 7 полезных советов, которые проверены "на шкуре" опытных любителей старины БЛОШКА БАРАХОЛЬЩИЦА4 октября Этим вопросом озаботилась и я.

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