Премьер Туск анонсировал польский аналог спутниковой системы Starlink

Премьер-министр Дональд Туск анонсировал создание польского аналога спутниковой системы Starlink. Его слова с выступления на XXXIV Международном салоне оборонной промышленности приводит портал Onet.
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