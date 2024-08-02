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Nissan, Honda и Mitsubishi объединились для совместной разработки электромобилей Япон...

Nissan, Honda и Mitsubishi объединились для совместной разработки электромобилей Япон...

Nissan, Honda и Mitsubishi объединились для совместной разработки электромобилейЯпонский автопроизводитель Mitsubishi присоединился к уже существовавшему альянсу между Nissan и Honda для совместной разработки электромобилей и связанных с ними технологий.

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