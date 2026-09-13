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Газета.ру

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Гидрометцентр: бабье лето не наступит в Москве на следующей неделе

Гидрометцентр: бабье лето не наступит в Москве на следующей неделе

Теплая и комфортная погода с небольшими дождями ожидается в Московском регионе на следующей неделе. При этом называть ее бабьим летом пока нельзя, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с ТАСС.

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