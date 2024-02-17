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Повлияли на судьбу: Муцениеце похудела после встречи с экстрасенсом

Повлияли на судьбу: Муцениеце похудела после встречи с экстрасенсом

Актриса Агата Муцениеце сбросила вес. Об этом она рассказала на одном из интернет-шоу «Кстати». Оказалось, что звезда «Закрытой школы» обратилась к экстрасенсу, который на сеансе и запретил ей пить спиртное.

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