Повлияли на судьбу: Муцениеце похудела после встречи с экстрасенсом

Актриса Агата Муцениеце сбросила вес. Об этом она рассказала на одном из интернет-шоу «Кстати». Оказалось, что звезда «Закрытой школы» обратилась к экстрасенсу, который на сеансе и запретил ей пить спиртное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии