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Цены на нефть снижались 17 сентября из-за смягчения опасений о поставках

Цены на нефть снижались 17 сентября из-за смягчения опасений о поставках

В начале торгов 17 сентября цены на нефть продолжили снижение после сообщений о том, что Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии сырья для поставок через Оман.

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