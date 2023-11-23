Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Жгут фуры, грабят и угрожают. Ведущее издание Польши написало о беспределе украинцев

Жгут фуры, грабят и угрожают. Ведущее издание Польши написало о беспределе украинцев

На Украине резко выросло число нападений на водителей из Польши, на украинских пунктах пропуска царит коррупция, а интернет-пользователи буквально поливают польских коллег помоями в Сети, пишет Роберт Пшибыльский на страницах издания Rzeczpospolita.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну, а кто сказал, что будет легко?
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