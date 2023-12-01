Юная петербурженка посинела на уроке танцев, врачи не успели её спасти

13-летняя танцовщица потеряла сознание во время урока в Петербурге. Он стал последним в её жизни.Около половины девятого вечера накануне скорую вызвали в дом детского творчества на улице Пограничника Гарькавого.
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