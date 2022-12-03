Сборная Бразилии выиграла группу ЧМ в 11-й раз подряд

Сборная Бразилии установила уникальное достижение. 2 декабря в Катаре прошел матч третьего тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бразилии уступила Камеруну (0:1), невзирая на это, «Селесао» все равно стали победителями группы.