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Сборная Бразилии выиграла группу ЧМ в 11-й раз подряд

Сборная Бразилии выиграла группу ЧМ в 11-й раз подряд

Сборная Бразилии установила уникальное достижение. 2 декабря в Катаре прошел матч третьего тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бразилии уступила Камеруну (0:1), невзирая на это, «Селесао» все равно стали победителями группы.

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