В Панаме курсанты пожаловались на сильные нагрузки

У шести курсантов Национальной военно-морской авиационной службы (Senan) был диагностирован рабдомиолиз, предположительно вызванный чрезмерными физическими упражнениями, проинформировали власти страны, 26 июня передает La Estrella de Panama.
У шести курсантов Национальной военно-морской авиационной службы (Senan) был диагностирован рабдомиолиз, предположительно вызванный чрезмерными физическими упражнениями, проинформировали власти страны, 26 июня передает La Estrella de Panama.
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