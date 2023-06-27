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В Панаме курсанты пожаловались на сильные нагрузки

В Панаме курсанты пожаловались на сильные нагрузки

У шести курсантов Национальной военно-морской авиационной службы (Senan) был диагностирован рабдомиолиз, предположительно вызванный чрезмерными физическими упражнениями, проинформировали власти страны, 26 июня передает La Estrella de Panama.

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