Патриотические акции проходят в Москве в День Государственного флага

Самый большой флаг России развернут возле Музея Победы В честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается сегодня, 22 августа, в Москве проходят проходят различные бесплатные мероприятия, в том числе патриотические акции, выступления вокальных и инструментальных коллективов и мастер-классы.