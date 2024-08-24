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Регионы России

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Ханты-Мансийское региональное отделение «СоюзМаш России» расширяет сотрудничество по разным направлениям

Ханты-Мансийское региональное отделение «СоюзМаш России» расширяет сотрудничество по разным направлениям

В рамках развития взаимодействия с предприятиями Югры входящими в СоюзМаш России, Ханты-Мансийское региональное отделение, курируемое Членом бюро «СоюзМаш России» Дмитрием Ерошком, расширяет сотрудничество по разным направлениям.

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