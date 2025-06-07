В Петербурге отмечают день Летнего сада

В этом году ему исполнился 321 год По традиции, которая появилась в прошлом году по инициативе генерального директора Русского музея Аллы Маниловой, праздник приурочен ко дню рождения Петра I — основателя Летнего сада.
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